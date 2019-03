Will uns Lexus ein X für ein U vormachen?

Schmachvoller Rückzug: Nissans Premiumableger Infiniti räumt das Feld in Europa. In Österreich wird es deswegen kaum Trauermärsche geben: Nicht mehr als 16 Exemplare wurden im Vorjahr bei uns zugelassen.

Da steht Toyotas edle Tochter Lexus ungleich besser da, 2018 gelang das bislang beste Jahr auf dem Kontinent. Die Marke ist in unseren Breiten nahezu synonym mit Hybridantrieb, 90 Prozent der Autos werden damit geordert.

Wir reden bei Lexus allerdings immer noch von handverlesenen Stückzahlen, was zweifellos die Exklusivität befördert, aus Herstellersicht aber durchaus mehr sein dürfte. Ein neues Modell soll kräftig Gas geben, es heißt UX und ist als drittes Lexus-SUV im Zentrum des SUV-Geschehens positioniert: knapp viereinhalb Meter lang, in diesem Format werden die Stückzahlen gemacht.

Das nicht ganz leicht von der Zunge gehende UX steht für Urban Explorer, was den in Modellnamen seltenen ersten Buchstaben erklären hilft. Keine Frage bezüglich des Designs: Das zerklüftete, wie mit der Handkante geschlagene Styling der Frontpartie ist die aktuelle Formensprache der Marke, gewiss markant und eigenständig.

Am Heck prangt mit einem durchgehenden LED-Leuchtenband das Must-have-Accessoire der gehobenen Anbieter (das ist in der Fertigung nämlich teurer, als es aussieht). Auch innen ist es abenteuerlich gestylt – für unseren Geschmack ist das Cockpit allerdings zu voll geräumt, auf Dauer fühlte es sich beengt an. Was man nicht sieht, aber vielleicht ahnen kann: Der Lexus baut auf der technischen Plattform des Toyota C-HR auf, hat also den gleichen Radstand von 2,64 Metern bei längerem Außen- und Breitenmaß (4495 und 1840 mm), aber geringerer Höhe (1540 mm), dies für den betont dynamischen Appeal. Da aber die Spur weiter ist als beim Toyota und die Fahrwerksabstimmung sowieso eine ganz eigene, fährt sich der UX wie ein anderes Auto – zackiges Einlenken und flotte Kurven liegen dem Lexus spürbar mehr als dem C-HR. Nach ersten Testkilometern lässt sich sogar sagen: Der UX zählt aktuell zu den gefühlt sportlichsten SUVs dieser Größe. Kombiniert mit Hybridantrieb als einzig erhältlichem und allem Premiumgedöns, das Ausstattungsstufen bis in preislich schwindelnde Höhen vorsieht, ergibt das durchaus ein Alleinstellungsmerkmal in der Klasse.

Beim Antrieb wurde nicht auf C-HR und damit Prius zurückgegriffen, sondern auf die neue Kombination des Hauses von Zweiliterbenziner (maximal 112 kW/152 PS) und Elektromotor (max. 80 kW), was gesamthaft für 184 PS Systemleistung gut ist. In 8,5 Sekunden geht es von null auf hundert, bei 177 km/h heißt es Ende Gelände.

Fans des CVT-Getriebes können unbesorgt sein, es ist an Bord und bemüht sich redlich, seine Stufenlosigkeit, die manchem irritierend ins Ohr dringt, zu verbergen. Die simulierten Schaltsprünge gelingen schon richtig gut. Im Normalbetrieb, wenn man nicht gerade das Gaspedal ins Bodenblech drückt, merkt man davon ohnehin kaum etwas – die gänzliche Rucklosigkeit ist nur als Komfortgewinn zu verbuchen.

Auch Allrad ist zu haben, oder eine Art von: Ein zusätzlicher E-Motor an der Hinterachse dient mit (maximal 55Newtonmeter) als Anfahrhilfe, eine effiziente, Gewicht sparende Lösung, die Lexus E-four nennt. Da befinden wir uns allerdings schon bei 48.690 Euro Rufpreis, bereits opulent ausgestattet zwar, aber doch ehrgeizig. Einstieg? Ab 36.990 Euro. (tiv)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.03.2019)