Neuer Range Rover Evoque: Never Change a Bestselling Car

Man kann die Rettung von Land Rover recht gut festmachen. Es war Anfang der 2000er-Jahre, eben hatte Ford die britische Traditionsmarke mit Verlust an den indischen Tata-Konzern verkauft. Dieser vertraute auf die Innovationskraft in Gaydon und ließ Chefdesigner Gerry McGovern auf einem weißen Blatt Papier ein völlig neues Auto entwickeln. Herausgekommen ist der Range Rover Evoque, der zum „Rettungsfahrzeug“ für das ganze Unternehmen wurde.

Hinteransicht. – (C) Werk

Seit 2011 hat Land Rover vom Evoque beachtliche 800.000 Stück verkauft. Das kompakte, schöne SUV traf den Geschmack der Zeit (vor allem bei den weiblichen Kunden), wurde mit 217 Auszeichnungen überhäuft (darunter World Design Car of the Year) und war Vorbild für alle weiteren Facelifts und Neuentwicklungen im Hause Land Rover: Vom Range Rover abwärts orientierte McGovern jedes Modell am Evoque. Am Ende kam 2017 der völlig neu entwickelte Range Rover Velar als Meisterstück heraus.

Versenkbare Türgriffe

Damit schließt sich der Kreis. Denn am Velar orientiert sich der jetzt vorgestellte neue Evoque. Neu? Stimmt. Auf den ersten Blick aus der Entfernung fragt man sich, was neu sein soll. Und das war in diesem Fall die große Kunst: Denn neu ist am Evoque jedes einzelne Teil, aber das große Ganze sollte nicht anders aussehen als das zeitlos schöne Original. Die unverkennbare Silhouette mit Coupé-Charakter inklusive markant herabschwingender Dachlinie und aufwärtsstrebender Gürtellinie. Never change a bestselling car!

Innenansicht. – (c) Nick Dimbleby

Den Velar erkennt man beispielsweise vorn, wo es schmale Scheinwerfer in LED-Ausführung und mehr glatte Formen gibt. Als Ausgleich verleihen große Lufteinlässe ein bulligeres Auftreten. Vom Velar übernommen hat man auch die ein- und ausfahrenden Türgriffe. Hinten setzt man ebenfalls auf schmale Leuchten, die dem Kompakt-SUV ein eleganteres Auftreten verleihen. Eine schwarze Akzentlinie, die sich über das ganze Heck erstreckt, gibt optisch mehr Breite.

Aber wirklich nur optisch. Land Rover hat sich davor gehütet, dem Trend zu folgen und die Neuauflage breiter und länger zu machen. Schließlich findet man den Käufer des Evoque in der Stadt, und deshalb blieb er mit 4,37 Metern genauso parkplatzfreundlich wie der Vorgänger. Nur der Radstand wuchs um 21Millimeter, wovon die Fondpassagiere profitieren.

Innen ist es nobel, es gibt zwei Zehn-Zoll-Touchscreens zur Steuerung, jede Menge technische Spielereien, allein sechs USB-Anschlüsse für das junge Zielpublikum und eine Halterung für Tablets. Apropos: Das SUV wird auf Wunsch auch vegan, statt Leder erhält man Eukalyptusgewebe.

Neu und hilfreich ist ein Innenspiegel, der in Wirklichkeit ein Display ist: Eine Kamera in der Dachantenne gleicht die designbedingt schlechte Sicht nach hinten aus. Mit einem Klick wird das Display wieder zu einem normalen Spiegel – hilfreich, wenn man den Lippenstift nachziehen muss.

Viel Hirnschmalz floss in das Fahrwerk – mit durchaus erfreulichem Ergebnis. Auf der Autobahn ist der Evoque ein komfortabler Gleiter, bleibt in flott gefahrenen Kurven dennoch sportlich straff und behauptet sich sogar im Gelände. Die beachtlichen Offroad-Fähigkeiten (60Zentimeter Wattiefe!) inklusive virtuellen Blicks durch die Motorhaube (Ground-View-Kamera) werden die meisten Käufer freilich nie erleben.

Den Evoque gibt es mit drei Benzin- (200, 249, 300PS) und Dieselmotoren (150, 180, 240PS). Der Diesel ist gut gedämmt, hat aber die bedingt durch die Abgasreinigung typische Verzögerung beim Beschleunigen. Der neue Evoque kostet ab 40.800 Euro.

DATEN Maße: L/B/H: 4371/1996/1649 mm. Radstand: 2681 mm, Wendekreis: 11,6 Meter. Gewicht: 1781–1955 kg. Kofferraumvolumen: 472–1156 Liter. Leistung: Drei Benzinmotoren mit 200, 249, 300 PS, drei Dieselmotoren mit 150, 180, 240 PS. Hubraum aller Motoren: 1998 ccm; Neun-Gang-Wandlerautomatik; Allrad (Frontantrieb nur im Einstiegsmodell), Normverbrauch: von 5,4 bis 8,1 Liter/100 km. Preis: ab 40.800 Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.03.2019)