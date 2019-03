Audi: Neue Zahlen, neues Glück

Der typische Car-Spotter verhält sich wie ein Hund – er schnüffelt bevorzugt hinten herum. Am Heck schließlich zeigt sich, was unter der Motorhaube verborgen liegt. Jedenfalls war das einmal so.

Auf die klassischen Indikatoren – Ausgestaltung und Anzahl der Auspuffrohre, Modellbezeichnung – ist kein Verlass mehr. Was man an Auspuffen sieht, sind meist Blenden. Und von den Zahlen lässt sich nicht mehr, wie früher, auf den Hubraum schließen.

So auch bei Audi, denn nach BMW und Mercedes hat die Marke eine Nomenklatura eingeführt, die mit dem Volumen der Zylinder nichts am Hut hat. Die Zahlen am Heck geben stattdessen Leistungsbereiche in Kilowatt an – sinnvoll, als Elektromodelle ins Repertoire strömten, denn die haben keinen Hubraum, aber doch Leistung.

Im Fall des Audi Q3 35 TFSI analysieren wir: Leistung zwischen 110 und 120 kW, erzeugt von einem direkteinspritzenden Turbobenziner. Der 55 E-Tron von unlängst? Leistung zwischen 265 und 275 kW, Elektroantrieb. G-Tron steht für CNG-Antrieb, also Erdgas, TDI ist ja bestens bekannt.

Unser Q3 hätte früher 1.5 TFSI geheißen, der Motor ist aber neu im Line-up, der Vierzylinder stammt von VW (Technik-Highlight: Der Turbolader mit variabler Schaufelgeometrie verbessert das Ansprechverhalten) und leistet maximal 150 PS, Drehmoment: früh anliegende 250 Nm.

Damit ist das (nach EG) 1570 kg schwere, knapp 4,5 Meter lange SUV robust motorisiert. Das bei Audi S-Tronic genannte Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen ist an sich eine geschmeidige Sache, tritt mit seinen fleißigen Arbeitsgeräuschen aber doch irritierend hörbar in Erscheinung. Etwas mehr Geräuschdämmung hätte nicht geschadet. Wer Allrad möchte, muss zum Zweiliter mit 190 PS (namens 40!) aufrüsten.

Der Q3 hat eine starke optische Präsenz, aber 41.280 Euro sind ein bitterer Grundpreis. Zumal die Premium-entsprechende Ausstattung erst an Bord geschafft sein will, etwa LED-Scheinwerfer, Zwei-Zonen-Klima, mindestens aber Tempomat, der auch noch ohne Abstandsregler auskommen muss.

Nachdem Motor und Getriebe von VW sind und der Q3 in puncto Anmutung nicht beeindruckend auftrumpft, lohnt wohl ein Vergleich mit dem Tiguan. Wir würden auch den Mazda CX-5 auf die Liste nehmen. (tiv)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.03.2019)