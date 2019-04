Ein Milliardär bläst zum Grenadiermarsch

Die Motoren wären schon einmal bestellt. Vergangene Woche bestätigte BMW den Vertrag „über die Lieferung von Benzin- und Dieselmotoren im hohen fünfstelligen Bereich“ an Ineos Automotive Ltd.



Hinter dem 2016 gegründeten Unternehmen steht der Petrochemiekonzern Ineos des Engländers Jim Ratcliffe. Der Mann ist zuletzt als Brexit-Hardliner in die Schlagzeilen geraten – und wegen seines Entschlusses, seinen Wohnsitz in Anbetracht des bevorstehenden Chaos sicherheitshalber doch nach Monaco zu verlegen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2019)