Ein Wow-Effekt, dem zwei Zylinder reichen

Wow“ war das erste Wort, dass einem nach dem Erstkontakt mit diesem Testwagen über die Lippen hauchte. Da stand ein eleganter Schlitten, der mit seinen auf französische Art geschwungenen Linien und breiten Radkästen auf seltsame Weise Schlankheit und Stämmigkeit vereint, mit viel, aber nicht zu viel Chrom an den richtigen Stellen, einem ausdrucksvollen, walhaiartigen „Gesicht“ und mit leichtmetallbefelgten Breitreifen, die das Gesamtwerk tragen wie vier Atlanten die Weltkugel.

Einige Tage später folgte noch ein „Wow“. Doch das hatte mit einem anderen Auto zu tun und war negativ gemeint, dazu später.

Kaum zu glauben, dass der US-Autohersteller Ford sein Brotmodell, den Focus, schon seit 21 Jahren baut, beginnend 1998 für Europa. (Kann sich noch jemand an den Vorgänger, den kantigen Escort, erinnern?) Seit 2018 kommt der Focus (außer in Nordamerika, wo die Fertigung im Mai endete) in vierter Generation aus den Werken, für Europa aus einem im Saarland (es gibt noch eines in Russland). Bei Ford ist man nicht müde zu trompeten, wie toll doch die neue Generation gelungen sei, dass man sie von Grund auf neu entwickelt und designt habe, mit „dem Menschen im Mittelpunkt“, bisher unerreichter Verarbeitungsqualität und „expressiver Formensprache“. Wow!

Es geht auch mit zwei Zylindern

Nun, das kann sich sehen lassen: speziell der Top-Focus in der Kombiversion Traveller und der Edelausstattungslinie Vignale mit allem Drum und Dran. Dieser unser Testwagen hatte einen 182-PS-Benzinmotor mit manuellem Getriebe intus und fuhr sich trotz seiner Größe kanonenkugelartig und durchzugsstark noch bei hohen Geschwindigkeiten. Das Fahrwerk war etwas hart. Dabei zieht das 1,5-Liter-Eco-Boost-Aggregat der aktuell gültigen Abgasklasse seine Macht aus nur drei Zylindern. Und von ihnen wird einer – Weltneuheit! – im Teillastbetrieb abgeschaltet, beim Gleiten auf der Autobahn etwa. Braucht's wieder mehr Kraft, springt er binnen 14 Millisekunden an, man spürt das nicht. So soll der hühnerbrüstige Zweizylinderbetrieb sechs Prozent Sprit sparen. Für die Vignale-Klasse gibt es übrigens Benziner und Diesler auch mit 120, 125 und 150 PS.

Die angenehme Überraschung setzt sich innen fort im Ford. Alles voll weicher, haptisch als sexy bezeichenbarer Materialien, die samt Kunststoffapplikationen im Holzdesign und Metallelementen ineinanderverfließen und nirgends ein hohles Hartplastikklopfen erlauben. Ledersitze – nun, man braucht das an sich nicht, schon wegen des Phänomens des Runterfallens von Zeug darauf beim Bremsen, aber wenn sie schon da sind, okay.

Recht bunt, aber nicht quietschig-verspielt sind die Anzeigen hinter dem Lenkrad. Sie sind vom Grunddesign eher retro, Neunziger und übersichtlich, könnten aber eine Nuance Avantgarde vertragen. Man hat in den Golf-Rivalen ein Head-up-Display eingebaut und mittig einen Touchscreen mit klarer Menüführung, der freilich wirkte, als „sehe“ er einem nicht recht ins Gesicht, schwer zu erklären. Die Rückfahrkamera bildet darin indes ein tolles Weitwinkelbild ab, nur Vorsicht: Es verzerrt die Wahrnehmung von Geschwindigkeiten von Objekten und Personen.

Genialer Türkantenschutz

Die automatische Heckklappe geht eine Spur zu rasant auf, die Start-Stopp-Automatik hat man anderswo, etwa bei Peugeot, schon sanfter walten gefühlt. Lustig-genial ist der Türkantenschutz, wenn sich beim Öffnen von Türen Plastikleisten über deren Seitenkante stülpen; das kann typische Schäden durchs Rammen derselben in andere Autos, Mauern etc. verhindern. Fragt sich nur, was passiert, wenn die Leisten beim Schließen nicht mehr zurückklappen, ob sich die Tür dann noch zumachen lässt.

In Fond und Kofferraum sind die Raumverhältnisse gut, mehr als 1,8 Meter Ladelänge sind (Rücksitze unten) drin, unseren haben wir erfolgreich Ikea-getestet. Er war mit Zusatzpaketen aufgerüstet und hatte nützliche Dinge wie adaptive Scheinwerfer, Parkassistenten, Ausweichhilfe, intelligenten Tempomaten mit Stauassistenten, Postkollisionshilfe. Die optionale Falschfahrerwarnung schreit auf, wenn man gegen die Einbahn fährt (nützlich gerade in Österreich, Schwerpunkt Steiermark und NÖ, gegen Geisterfahrer!). Die Schlüssel können per App so programmiert werden, dass manche Dinge beschränkt sind, etwa Höchstgeschwindigkeit und Lautstärke der Soundanlage. So lassen sich Autoneulinge, die ihn sich ausborgen, von den Oldies sinnvoll gängeln.

Der Typ mit der Poserkarre

Mit um die 37.000 Euro schlug der Wow-Vignale zu Buche; man kann ja noch verhandeln, kriegt aber viel um das Geld. Leider konnten wir's nur teilweise austesten, denn da war eben jenes „Wow“ einige Tage später nach kaum 200 Kilometern Testfahrt (Verbrauch: mäßige 7,3 l), als der schöne Ford eines Morgens seitlich böse eingedepscht auf dem Parkstreifen stand. Der angesüffelte Fahrer einer aufgemotzten Poserkarre süddeutscher Provenienz war in der Nacht reingekracht, in ein anderes Auto auch. Oje! Zumindest hat er sich gestellt. Wird halt teuer.

FORD FOCUS 1,5 ECOBOOST 182 PS VIGNALE TRAVELLER Maße: L/B/H: 4672/1825/1469 mm. Radstand: 2700 mm. Ladevolumen: mind. 541 bis max. 1653 Liter. Leergewicht: 1409 kg. Motor: R3-Zylinder-Otto-Turbo, 1499 ccm.Leistung max.: 134 kW (182 PS) bei 6000/min, Drehmoment max.: 240 Nm bei 1600/min. 0–100 km/h: in 8,5 sec. Vmax: 220 km/h. Frontantrieb. Getriebe: Sechsgang manuell. Testverbrauch: 7,3 l/100 km (offiziell ca. 5,7 l). Preis: ab 33.050 Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.12.2019)