Der Rennfahrer, der gegen die Nazis kämpfte

Beim Kreisverkehr von Sainte-Dévote in Monaco, vom Verkehr umtost, steht die Bronzeskulptur eines Rennwagens – für den Connaisseur unverkennbar ein Bugatti Typ 35, überragender Vorkriegsrennwagen und nach Siegen vielleicht der erfolgreichste bis dato. Auto und Fahrer wirken, als wären sie bloß eingefroren und wollten, mit leichtem Effet aus der Kurve stiebend, gleich weiterstürmen, die berühmte Gerade hinauf Richtung Casinoplatz.



Für William Grover-Williams, geboren als William Charles Frederick Grover, endete das Rennen, das er am 14. April 1929 fuhr, mit einem Sieg, und dass es der allererste Grand Prix war, der im monegassischen Fürstentum ausgetragen wurde, ist der eine Grund für das Denkmal, von Prinz Rainier 2001 enthüllt. Der andere: Der Pilot, britischer Staatsbürger, war später ein Akteur im Widerstand gegen die deutschen Besatzer. Er wurde 1943 in Paris verhaftet und mutmaßlich 1945 im KZ Sachsenhausen umgebracht.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.06.2019)

Meistgekauft