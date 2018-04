„Strom ist ein dummes Produkt, man wird es herschenken“

Wie viel das fahrfähige Einzelstück, ein weißes, kugeliges Auto mit originellem Interieur, gekostet hat, will Roland Haslauer nicht sagen. Nur so viel: „20 Prozent einer regulären Fahrzeugentwicklung.“



Das wäre immer noch eine Menge Geld, was erklärt, warum Haslauer wachsam wie ein Mäusebussard um das Vehikel kreist, gleichzeitig freundlich genug, Interessierten Auskunft zu erteilen und Zugang ins Innere zu gewähren. Nicht, dass das Publikum beim Stand einer Gründermesse in Wien-Erdberg erst lang fragen würde.



Mit dem Stress kann Haslauer umgehen, die Nagelprobe hätte man unlängst bestanden, beim ersten öffentlichen Auftritt: „Die lange Nacht der Forschung mit über 1200 Besuchern – davon 500 Kinder.“ Was soll einen da noch aus der Ruhe bringen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.04.2018)