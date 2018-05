Der große Coup der alten Haudegen

Wie sich dieses Auto fährt, was es im Gelände zu leisten imstande ist und warum einige Runden auf der Rennstrecke zum Programm der Präsentation zählten – darüber dürfen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht schreiben (was am Embargo des Herstellers für die Berichterstattung liegt).



Während detaillierte Fahrberichte also noch bis 4. Juni auf sich warten lassen, halten wir es für statthaft, Folgendes zu behaupten: Der ominöse „Tesla-Beater“, wie ihn die Industrie seit Jahren ankündigt, jenes Elektroauto, das die Ehre der größtenteils immer noch wie überrascht wirkenden „alten“ Branche angesichts des kalifornischen Spuks wiederherstellen soll – geliefert hat es schließlich nicht BMW, Mercedes oder Porsche, sondern ein Außenseiter aus England. Denn gemessen an den beiden großen deutschen Premiummarken verkaufte Jaguar im Vorjahr eine Stückzahl irgendwo hinter deren Kommastelle (und annähernd um die Hälfte weniger als Porsche).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.05.2018)