"Aus dem Nichts": Tesla-Auto geht plötzlich in Flammen auf

Die US-amerikanische Schauspielerin Mary McCormack hat ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie das Tesla-Autos ihre Ehemannes mitten im kalifornischen Verkehr in Flammen aufgeht. Darin ist zu sehen, wie Flammen und Rauch neben dem Reifen des Autos in die Höhe steigen.

Das Feuer sei nicht aufgrund eines Unfalls entstanden, sondern "aus dem Nichts heraus" gekommen, schrieb sie auf der Kurznachrichtenplattform Twitter. Das Auto habe sich zur Zeit des Unfalls nicht im Autopilot-Modus befunden.

Der Elektroautohersteller bezeichnete das Feuer als einen "äußerst ungewöhnlichen Vorfall", berichtet der "Guardian". Die Feuerwehr nannte einen Batteriefehler als mögliche Ursache. McCormacks Ehemann, der britische Regisseur Michael Morris, kam bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren’t in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo