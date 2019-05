Tesla verkauft Model 3 mit 600 Kilometer Reichweite – auch in Österreich

Tesla bewirbt, recht versteckt, in seinem jüngsten Newsletter eine besondere Edition seines Model 3. Das Model 3 Maximale Reichweite hat offenbar einen größeren Akku als das auf den Webseiten angebotene Einstiegsmodell Standard Reichweite Plus, das 415 (WLTP) Kilometer weit kommt und 47.500 Euro kostet.

Das Model 3 Maximale Reichweite hat nur einen Motor im Heck und soll 600 (WLTP) Kilometer weit fahren. Im Gegensatz zum schon länger online bestellbaren Long Range Modell. Das schafft 560 Kilometer, hat aber zwei Motoren und einen Preis von 57.900 Euro.

52.700 Euro

Ein Tesla-Sprecher verriet gegenüber der „Presse“ den Preis: Das Sondermodell ist ab 52.700 Euro zu haben. Bestellen kann man es aber nicht auf den Tesla-Webseiten, sondern nur in ausgewählten Stores oder per Telefon. Dazu zählt auch der Tesla-Store in Wien.

Zur Lieferzeit konnte Tesla keine Angaben machen. Der Sprecher meinte nur, wenn es angeboten werde, solle es keine „unendliche Geschichte“ werden.

(mare)