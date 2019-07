Ein Retro-Bulli mit Kraft aus der Steckdose

Einmal VW-Bus-Liebhaber - immer VW-Bus-Liebhaber. Das ist nur einer der Gründe, warum der Konzern den Allzweckbus seit 69 Jahren millionenfach verkauft. Nun hat der Konzern in den USA den VW T1 Type 20 vorgestellt. Der klassische Look, den die Fangemeinde liebt, trifft hier auf die neue elektrische Firmenideologie.

US-amerikanische Werkstätten haben sich in den letzten Jahren immer häufiger auf sogenannte „Restomods“ spezialisiert. Die Bezeichnung setzt sich aus Restaurierung und Modifizierung zusammen. Das sind in der Regel alte Klassiker, die mit angenehmeren Fahrwerken und modernen Motoren zu Alltagsautos umgebaut werden. So haben es die VW-Mitarbeiter auch beim Type 20 gemacht, nur eben mit einem voll-elektrischen Motor, der hier statt dem Boxermotor im Heck sitzt. Retro und futuristisch zugleich – VW

Der ELektromotor soll 120 PS leisten – VW Orange Designelemente am ganzen Bus signalisieren, hier steckt Strom drin. Der Elektromotor soll 120 PS leisten. Mehr als doppelt so viel wie das Original aus 1962, dem der Elektrobus Type 20 nachempfunden ist. (Konzernintern wurde der T1-Bus damals Type 2 genannt) Zum Akku machten die Ingenieure keine genauen Angaben, jedoch soll die Reichweite so gut sein, dass die Entwickler mit gutem Gewissen noch zwei Elektroskateboards im Heck aufladen.

Autonomes Fahren gibt es beim Type 20 zwar nicht, jedoch ist der Bus mit anderen technischen Spielereien ausgestattet. Die Fahrhöhe passt sich automatisch an den Fahrer an, wenn dieser sich dem Fahrzeug nähert. Dank einer eigens von Porsche angefertigten Aufhängung. Fahrer und andere Personen werden per Gesichtserkennung durch eine Kamera erkannt und unterschieden. Geteilte Scheibe und Hologrambildschirm – VW