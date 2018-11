Fahrstil: Filme, die es noch zu drehen gilt

Das Leben des großen Rennfahrers Juan Manuel Fangio liefert Stoff für mehr als nur einen Film, und man kann sich in einer ruhigen Stunde genüsslich ausmalen, wie die Besetzung aussehen könnte, wenn man freie Hand hätte, und wer für die Regie infrage käme. Bill Murray müsste natürlich mitspielen, aber eher nicht als Fangio. Lesen Sie den Einstieg ins Thema am Ende des Heftes.

Ein Film, bei dem ziemlich alles stimmte, wenn man Filme gelten lässt, bei denen man die paar Dialoge auch noch hätte weglassen können, ist „Bullit“ von 1968. Der Mustang war damals schon ein Bestseller, aber mit Steve McQueen als cooler Lieutenant am Steuer würde der ganz große Kult daraus. Das Remake des 68er Mustang ist ziemlich gelungen: Beruhigend, dass noch Platz ist auf der Welt für ein Muscle Car der alten Schule.