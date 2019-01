Entscheidung auf der Turrach

Die smarte, mühelose Befahrung der Turracher Höhe im Winter 1978, dann auch 1979, war entscheidend für ein Projekt, aus dem der Audi Quattro wurde. Aus dem Quattro wiederum ergab sich die Durchsetzung der Allradidee abseits von Militär und Exotik, darauf konnte eine völlig neue Fahrzeugarchitektur aufbauen. Heute heißt sie SUV, mit und ohne Allrad, und führt zu fantastischen Geschäftszahlen. Durch schiere Masse und Menge wird die Gattung gar schon als Umwelt-Störfall behandelt. Dazu allerdings hätte die blühendste Fantasie vor vierzig Jahren nicht gereicht.

Mitte der 1970er-Jahre: Audi war eine brave, unauffällige Volkswagen-Tochter. Die Biederkeit eines Audi 80 drohte ein fades Markenimage zu zementieren, als Gegenreaktion entstand Aufbruchstimmung unter den jungen Technikern. Und immerhin: Ein 39-Jähriger wurde 1975 Technikvorstand, nicht nur wegen seiner Porsche-Abstammung, obwohl die sicherlich hilfreich war. Ferdinand Piëch galt als Herausforderer technischer Überraschungen, dementsprechend ermutigt fühlten sich auch die Jungen unter seinen Ingenieuren, in die verschiedensten Richtungen zu denken. Februar 1979 auf der Turrach: Ferdinand Piëch und Walter Treser vor dem einzigen nicht camouflierten Auto der Truppe, einem Iltis als Referenzfahrzeug fürs Klettern. – (C) Beigestellt, MCKLEIN

Zum Beispiel: Motorrad. Audi entwickelte ein Motorrad, das die Japaner disziplinieren sollte. Es scheiterte frühzeitig an der Konzernmutter VW. Damals konnte noch ein einzelner Vertriebsvorstand einen Spruch loslassen ("Ich bin kein Zweirad-Verkäufer"), und das Projekt war tot.

Oder: Man steckte dem winzigen Audi 50 einen aufgeblasenen Motor rein und fuhr auf die Autobahn, um Porsches zu ärgern. Man baute einen Mittelmotor-Polo, zum Beispiel. Man stoppelte unter abenteuerlichen Umständen einen Geländewagen zusammen, der den diversen NATO-Armeen angeboten wurde, den Iltis. Ein erstaunlicher Name (mein Lieblings-Übersetzer findet dazu den Begriff "stinking like monkey feet"), offensichtlich hatten die Marketingleute damals noch nicht viel zu reden.

Dieser hässliche Geländewagen machte auf einer der üblichen Winterfahrten, wo die ganze Firmenflotte ausrückt und alle Kapazunder mit der Voraustechnik konfrontiert werden, besonderen Eindruck. Trotz der mickrigen 75 PS demütigte der Iltis auf Schnee und Eis die getarnten Audi-200-Prototypen. Fahrwerkingenieur Jörg Bensinger hatte daraus im Februar 1977 die Uridee: Antrieb wie im Iltis (also Vierrad), aber ordentlich PS und ein vernünftiges Kastl, also Pkw-mäßig.

Auf eine Art, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann, wurde das Projekt partisanenmäßig vorangetrieben, ohne Rückendeckung im Konzern, ohne Budget, vorerst sogar ohne „Entwicklungsauftrag“, den man in einem großen Werk für jede neue Türschnalle braucht. Wildester aller Partisanen, was Arbeitseinsatz und Umgehung der Vorschriften betraf, war der Ingenieur Walter Treser. Mit VW-Logo, aber unter Audi-Regie: 1980 gewann ein Iltis die Rallye Paris–Dakar. – (c) Beigestellt, Reinhard Klein



Die grundsätzlichen Stichworte des Projekts: Gran-Turismo-Charakter, Coupé-Karosserieform, Allradantrieb, Turbomotor. Rund ein Dutzend Männer waren die Helden der ersten Stunde, sie schraubten entweder selbst herum oder gaben diplomatischen Feuerschutz zwischen den einzelnen Abteilungen. In der knappsten Reduktion bleiben drei Väter übrig: Bensinger mit der Initialzündung, Piëch (heute 81) als Schutzherr mit richtiger Wellenlänge, Treser (heute 78) als besessener Projektleiter.

Ein namenloser Wagen entstand im Niemandsland der technischen Abteilungen, getarnt wurde er als Audi 80. Es gab keine Vergleichsmöglichkeit mit bestehenden Autos. Auf der einen Seite hatte die englische Firma Jensen 1966 einen Allrad-Pkw gebaut, aber der war bombenmäßig gescheitert, auf der anderen Seite hatte Subaru recht hübschen Verkaufserfolg mit zuschaltbarem Allrad, aber beides war weit entfernt von dem, woran Piëch/Bensinger/Treser dachten.

Anders gesagt: Es ging um nichts weniger als den ersten vollwertigen Pkw-Allrad. Der Abstand von dort bis zu schweren Geländefahrzeugen war nicht nur eine Lücke, sondern ein Loch, in das später hundert Millionen SUV hineinpassen würden. Mit schlichtem Auftritt erstmals an die Öffentlichkeit: Quattro auf dem Genfer Salon 1980. – (c) Beigestellt

Vorerst markierten schon 400 Stück die Grenze der Fantasie. Diese vierhundert Autos würde man brauchen, um das Fahrzeug zur Homologation bei der Sportbehörde durchzubringen. Piëch und seine Partisanen hatten erkannt, dass der Rallyesport die ideale Bühne sein würde, um die Welt vom "schnelllaufenden" Allrad (im Gegensatz zu hochbeinigen, schweren Systemen) zu überzeugen.

Wieder bedurfte es des Wohlwollens der Konzernvorstände in Wolfsburg, speziell jenes Vertriebschefs Dr. Schmidt, der zuvor das Motorradprojekt weggewischt hatte. Der großartige Ernst Fiala, unjüngst flotte 90 geworden, war als Technikchef des Konzerns sowieso ein progressiver Denker und konnte als Verbündeter gelten.

Der diplomatisch recht begabte Walter Treser begann ein bisserl zu netzwerken. Mit der Begründung, man müsse ihm die neue Firmenpolitik in der Erprobung und Genehmigung von Reifen vor Augen führen, wurde Dr. Schmidt im Jänner 1978 zum ersten Mal auf die Turracher Höhe eingeladen. Die Turrach war von jeher bei Audis Ingenieuren beliebt gewesen, weil sie schneesicher, mordsmäßig steil und von Touristen nicht überlaufen war, überdies atmosphärisch in Ordnung: Ein guter Ort, würden neuzeitliche Energetiker sagen.

Das bewährte Ambiente war auch diesmal fühlbar, vor allem am Abend im Hotel. Die Ingolstädter mobilisierten alle Reserven an Charme (Piëch als Entertainer, hey!) und an taktischer Finesse. Am Morgen erlebte Dr. Schmidt das Fahrgefühl eines allradgetriebenen Pkw auf verschneiten Straßen und war – logo! – beeindruckt. Das andere Projekt jener Jahre blieb beim VW-Vorstand hängen: Prototyp des Audi-Motorrads. – (c) Beigestellt

Ein hübscher Zufall machte den Tag noch etwas fröhlicher: Es waren auch die Chefs einer Schneekettenfirma auf der Turrach, und als sie die Prominenz aus Wolfsburg und Ingolstadt erkannten, machten sie ihre Honneurs und ersuchten, ihre wunderbaren neuen Ketten vorführen zu dürfen. Sie durften. Piëch und Schmidt rumpelten mit den Ketten herum und zeigten sich höflich begeistert. Mittlerweile hatten Bensinger und Treser ihren Allrad-Prototypen (als Audi 80 verkleidet, intern A1 genannt) in Stellung gebracht, mit Hinweisen auf die Sommerbereifung. Piëch und Schmidt konnten direkt umsteigen, fuhren mitten auf der Steigung los, stürmten den Berg hinauf und ließen das Kettenvolk perplex zurück. Solche Kleinigkeiten, am rechten Tag von Vorstandsmitgliedern erlebt, können auch das sperrigste Projekt ein bisserl flauschiger machen.

Puristische Freaks, die sie alle waren, dachten die Projektbetreiber, dass die künftigen 400 Käufer ihres Autos mit einem starren Durchtrieb zwischen Vorder- und Hinterachse zurechtkommen würden, die manchmal auftretenden Verspannungen seien irgendwie zumutbar. In der nächsten Phase des Ins-Boot-Ziehens war nun auch der berühmte Professor Fiala dran, Entwicklungschef in Wolfsburg. Man gab ihm den A1-Prototyp (im Audi-80-Look), und er fuhr damit in seine Heimatstadt Wien. Fiala fand alles okay, bloß hatte er den Fehler gemacht, seine Frau zu bitten, den Wagen aus der Garage zu holen. Der A1 stand im fünften Geschoß, der Radius des Schneckengewindes war wirklich eng, und die Aussage der Frau Fiala bestimmte das weitere Schicksal des Projekts:

„Das Auto hüpft“, sagte sie, und in der Sprache des Professor Fiala und des Ferdinand Piëch war damit das Problem eingekreist:„A hupfertes Auto.“