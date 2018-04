Alternative Antriebe: Auch schwere Brummer können Gas geben

LNG. Hinter den drei Buchstaben steckt verflüssigtes Gas, das entweder durch Gasförderung (Erdgas) oder als CO 2 -neutrales Biogas gewonnen wird. Erdgas ist in großen Mengen verfügbar und verbrennt effizienter als Benzin- oder Dieseltreibstoff, und dies bei deutlich geringeren Schadstoffemissionen. Partikel fallen so gut wie keine an, und das entstehende Stickoxid lässt sich durch einen geregelten Katalysator abbauen. Im Pkw erwarten Experten eine deutliche Zunahme von gasbetriebenen Fahrzeugen, hier ist allerdings CNG im Einsatz (Compressed Natural Gas).