Ausblick positiv, Arbeitskräfte fehlen

Die Nachfrage nach Verkehrs- und Transportdienstleistungen hat sich laut einer WKO-Befragung der heimischen Mobilitätswirtschaft in den letzten drei Monaten positiv entwickelt. Nur jeder Zehnte klagt über mangelnde Nachfrage. Im Vorjahr waren es noch 23 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr etwas verhaltener ist die zukünftige Einschätzung der Nachfrage. Doch immerhin acht von zehn Transportunternehmen bezeichnen die Auftragslage zumindest als ausreichend. Entsprechend haben die Unternehmen ihren Mitarbeiterstand in den vergangenen Monaten deutlich erhöht. Zugleich wird jedoch der Mangel an Arbeitskräften nach wie vor als häufigste Behinderung der Geschäftstätigkeit genannt – etwa jedes dritte Unternehmen sieht sich davon betroffen. Insgesamt sind vergangenes Jahr österreichweit 2026Transport- und Verkehrsunternehmen neu gegründet worden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.04.2018)