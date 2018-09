Pünktlich und passend soll's sein

Zufriedene Kunden sind gute Kunden. Fast noch mehr als im Neukundengeschäft zählt dieses Sprichwort beim Service. Und somit auch der Ersatzteilbeschaffung. „Für Kunden zählen die Verfügbarkeit der Ersatzteile und die Termintreue“, sagt David Windhager, Head of Costumer Service beim Feuerwehrausstatter Rosenbauer und auf Kundenseite für das Ersatzteilgeschäft zuständig. Je rascher das jeweilige Teil an seinem Bestimmungsort ankomme, desto höher sei die Kundenzufriedenheit. Denn nur so können lange Stehzeiten oder gar Ausfälle verhindert werden. „Ich vergleiche die Ersatzteillogistik daher immer mit einem Speedboot“, sagt Windhager. Diesen Ansprüchen gerecht zu werden, wird für Hersteller und Servicebetriebe allerdings zunehmend herausfordernder. Schließlich nehmen Produkt- und Teilevielfalt unaufhörlich zu. „Jedes Feuerwehrfahrzeug ist ein Unikat“, sagt Windhager.

„Je größer die Variantenvielfalt, desto anspruchsvoller werden aus Platz- und auch aus organisatorischen Gründen Ersatzteilmanagement und -logistik“, sagt Martin Riester, Gruppenleiter Logistikmanagement bei Fraunhofer Austria. Man müsse sich daher immer intensiver mit der Frage beschäftigen, welche Teile wo und in welchem Umfang gelagert werden sollten, um den Servicegrad für interne und externe Kunden möglichst hoch zu halten, so Riester. Parallel dazu müssten die Gesamtkosten für das produzierende und ausliefernde Unternehmen möglichst gering gehalten werden.

Aber nicht nur das: Eine weitere Herausforderung der Teilevielfalt stellt zunehmend die Identifikation der benötigten Teile dar. „Oft hapert es da bei der Dokumentation“, weiß der Logistikexperte. Gelinge es allerdings, all diese Probleme zu lösen, steigere die Ersatzteillogistik nicht nur die Zufriedenheit der Kunden. „Sie wird darüber hinaus zu einem wesentlichen Differenzierungs- und Erfolgsfaktor“, sagt Riester. Und zum Umsatzbringer: Denn angesichts des zunehmenden Verdrängungswettbewerbs im Neugeschäft, entdecken immer mehr Hersteller den Ersatzteil- und Servicebereich als erfolgversprechenden Geschäftszweig.

Immer bessere Bedarfsprognosen

Ein Riesenthema, so Riester, sei in diesem Zusammenhang das Forecasting. „Damit versuchen Unternehmen immer bessere Bedarfsprognosen zu erstellen“, sagt Riester. Auf künstlicher Intelligenz basierende Technologien, die eine vorausschauende Instandhaltung, Bedarfsplanung und ein umsichtiges Ersatzteilmanagement ermöglichen, sind dabei gefragter denn je. Unter anderem werden dabei Verfahrens- und Produktionsdaten von Maschinen und Anlagen erfasst und analysiert und dadurch der optimale Zeitpunkt zum Wechseln eines Verschleißteils errechnet.

Auch der Feuerwehrausrüster, der vor rund drei Jahren seine Ersatzteillogistik auf neue Beine gestellt hat, setzt dabei auf Datenanalysen. Etwa bei der damals eingeführten einheitlichen Bestandsplanungsmethodik, die auf drei Säulen basiert. Eine davon ist die verbrauchsbasierte Analyse. „Damit wissen wir, von welchen Ersatzteilen wir wie viel im Vorjahr gebraucht haben. Dazu werden Sicherheitsbestände definiert“, erzählt Windhager. Säule Nummer zwei ist die lifecyclebasierte Analyse. Damit wird unter anderem geklärt, wie Ersatzteile von jenen Produkten bevorratet werden, die auslaufen. „Wir garantieren, dass wir zumindest für 15 Jahre Ersatzteile liefern können“, sagt Windhager. Die dritte Säule ist jene Analyse, die auf den Wartungsverträgen basiert. Parallel dazu seien sämtliche Prozesse synchronisiert und verschränkt worden.

Die Teilevielfalt rückt noch ein anderes Thema in den Mittelpunkt: den 3D-Druck. Damit könnten Ersatzteile bei Bedarf individuell gefertigt werden. Sogar beim Kunden, falls der Hersteller die benötigten Daten frei gibt. „Wir beschäftigen uns bereits intensiv mit dem Gedanken, welche Teile mittels 3D-Druck hergestellt werden könnten“, sagt Windhager. Bis es tatsächlich so weit ist, wird es aber noch dauern. „Es sind noch viele rechtliche Fragen offen, von der Garantie bis zum Urheberrecht“, ergänzt Riester.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2018)