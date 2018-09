Leise Maßnahmen gegen laute Städte

Die Luftverschmutzung in Städten ist ein Dauerthema. Erst Anfang dieses Monats fiel die gerichtliche Entscheidung, dass in Frankfurt am Main ab Februar 2019 ein Dieselfahrverbot gelten muss. Lärm – insbesondere durch Güterverkehr – ist hingegen weniger oft in den Schlagzeilen. Unwichtiger ist es deshalb aber noch lange nicht.

„Das Thema Verkehrslärm erhält weniger Aufmerksamkeit als andere Umweltfolgen des Verkehrs“, sagt Michael Jäcker-Cüppers, Vorsitzender des Arbeitsrings Lärm der Deutschen Gesellschaft für Akustik. Als Grund nennt der Lärmforscher und frühere Mitarbeiter im deutschen Umweltbundesamt die Existenz von europäischen Immissionsgrenzwerten für die Luftverschmutzung, während es Vergleichbares für den Verkehrslärm nicht gebe.

Aber es braucht Gegenmaßnahmen – auch in Österreich. Gerade in Wien gibt es Orte die einfach nicht zur Ruhe kommen. Ob Gürtel oder große Einfallsstraßen, vor allem in der Rush-Hour des Lieferanten- und Berufsverkehrs gesellen sich zum Pkw-Verkehr der Stadtbewohner und Pendler Lkw und schwere Lieferfahrzeuge, dort, wo Geleise verlaufen auch noch der Bahn(güter)verkehr.

Aber wo ansetzen? „Mehrere Studien haben gezeigt, dass Paketdienstleister nicht zu den Hauptverursachern von Verkehrslärm gehören, sondern der Gewerbe- und Privatverkehr“, sagt Rainer Schwarz, Geschäftsführer der DPD Austria. Trotzdem betont der Manager: „Wir arbeiten dennoch ständig an innovativen Lösungen die Zustellung im urbanen Bereich betreffend.“ Schwarz nennt Micro-Depots von denen aus Pakete etwa mittels E-Bike zum Empfänger kommen. Die Elektro-Lastenfahrräder sind für Schwarz ein Weg, leiser unterwegs zu sein. Es sei lärmschonend, „weil die Zustellung der Pakete zu 100 Prozent elektrisch erfolgt.“

E-Busse als Vorbild für E-LKW

Dass Strom leiser sein kann als Diesel oder Benzin, zeigt auch ein Blick auf den Nahverkehr der Hauptstadt. Die Wiener Linien machen positive Erfahrungen. „Seit Herbst 2012 sind auf den Innenstadtlinien 2A und 3A zwölf Elektrobusse unterwegs“, teilt Wiener-Linien-Sprecherin Barbara Pertl mit. Und: „Lärmbeschwerden seitens der Anrainer entlang der Linien sind seitdem praktisch nicht mehr vorhanden.“ E-Busse seien ihr zufolge für eine weitere Lärmvermeidung ein probates Mittel. E-LKW in der Logistik könnten also auch helfen.

„Flüsterbremsen“ für Züge

Aber nicht nur der Straßengüterverkehr macht Krach. Züge, etwa, gehören auch dazu. Gerade der Transport auf der Bahn hat ein Lärmproblem. „In den letzten Jahren hat sich viel getan“, betont ÖBB-Pressesprecher Bernhard Rieder. Der Fokus liege bei den Bremsen der Güterwagen. Mit einer leisen Bremstechnologie könne eine Halbierung der Lärmemission erreicht werden. „Voraussetzung dafür ist die Umrüstung bestehender Fahrzeuge.“ Neue würden gleich mit dieser Technologie gekauft. Rieder spricht von Flüsterbremsen.

Die Rail Cargo Group (RCG), das Bahnlogistikunternehmen der ÖBB, investiert derzeit einiges in Maßnahmen, um Lärmemissionen abzubauen. RCG verfüge, so Rieder, in ihrer österreichischen Güterwagenflotte bereits heute über 40 Prozent leiser Wagen und „wird bis Ende 2021 mehr als 90 Prozent ihrer österreichischen Flotte auf leise Bremssohlen umgebaut haben“. Aus Rieders Aussagen geht jedoch auch hervor, dass es wohl einen europäischen Weg benötigt, denn: „In Europa gibt es insgesamt ca. 600.000 Güterwagen, die auch im österreichischen Netz fahren könnten.“ Die europäische Eisenbahnagentur bemühe sich aktuell um eine, zumindest, EU-weite Strategie. Diese stehe aber vor der Herausforderung, dass die Lärmthematik in den EU-Ländern sehr unterschiedlich bewertet werde.

An anderer Stelle kann die Bahn allerdings Maßnahmen unabhängig von den Wagen unternehmen. So habe die Infrastrukturgesellschaft der ÖBB in den letzten 25 Jahren knapp eine halbe Milliarde Euro in den Lärmschutz investiert. „Damit wurden 550 km Lärmschutzwände errichtet und rund 25.000 Schallschutzfenster und -türen gefördert“, sagt Rieder.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2018)