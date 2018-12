May kann Abwahl abwenden – Fahndungsfoto von mutmaßlichem Straßburg-Täter veröffentlicht – Zugsunglück in der Türkei

Leider haben wir aktuell technische Probleme mit unserem Ticker. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Hier die wichtigsten Nachrichten heute Morgen im Überblick:

Rote Zahlen für die Westbahn. Die private Westbahn hat ihren Verlust im Vorjahr erneut ausgeweitet. Mit Gewinnprognosen ist man mittlerweile eher vorsichtig geworden. Lieber spricht man über Investitionen. Jeannine Hierländer berichtet. [premium]



Tote und Verletzte bei Zugsunglück in Ankara. In der türkischen Hauptstadt sind bei einem Zugsunglück mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, mehr als 40 weitere wurden verletzt. Ein Schnellzug ist am frühen Donnerstagmorgen mit einer Wartungslokomotive zusammengestoßen. Mehr dazu

Fahndung nach mutmaßlichem Straßburg-Angreifer. Die Polizei veröffentlichte ein Fahndungsfoto des 29-Jährigen samt Täterbeschreibung. Der mutmaßliche Angreifer vom Straßburger Weihnachtsmarkt wurde einem Medienbericht zufolge unmittelbar vor der Tat aus Deutschland angerufen. Mehr dazu

May übersteht Misstrauensvotum. Die britische Premierministerin Theresa May hat das Misstrauensabstimmung um ihr Amt als konservative Parteichefin überstanden. Von den 317 Abgeordneten ihrer Partei sprachen ihr 200 das Vertrauen aus. Mehr dazu



EU-Gipfel im Zeichen des Brexits. Nach der Zuspitzung des Brexit-Streits in London beschäftigt sich der EU-Gipfel heute noch einmal mit den britischen Austrittsplänen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und die übrigen Staats- und Regierungschefs wollen dazu beitragen, dass der fertige EU-Austrittsvertrag eine Mehrheit im britischen Parlament findet und eine chaotische Trennung Ende März vermieden wird.

