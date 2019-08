Fakten zum Fleisch – Proteste begleiten Trump – Thiem bricht "Kanada-Fluch" – Erstes schwimmendes Atomkraftwerk vor dem Start

Das Wichtigste auf einen Blick:



Weltklimarat präsentiert Fleisch-Sonderreport: Zu hoher Fleischkonsum, zu viel Rodung - diese Fakten wird aller Voraussicht nach auch der Sonderbericht des Weltklimarats (IPCC) deutlich machen, der heute in Genf veröffentlicht wird. Schon jetzt haben sich meine Kollegen Matthias Auer und Ulrike Weiser die Frage gestellt: Muss Fleisch (in Österreich) teurer werden? Ihre Antworten finden Sie hier. [premium]



Proteste begleiten Trump: Der US-Präsident hat die texanische Stadt El Paso besucht, wo ein mutmaßlich rassistisch motivierter Angreifer 22 Menschen erschossen hatte. Donald Trump verbrachte rund eineinhalb Stunden in einem Krankenhaus und besuchte dann die Polizei, während Stadtbewohner an der Grenze zu Mexiko gegen seinen Aufenthalte protestierten. Mehr dazu.



Erstes schwimmendes Atomkraftwerk: Russlands milliardenschweres Prestigeprojekt, die "Akademik Lomonossow", sieht trotz der Reaktoren im Inneren aus wie ein ganz normales Schiff. Im November soll die Anlage mit zwei Druckwasserreaktoren an Bord ihren Betrieb aufnehmen. Kritiker warnen vor einer möglichen Katastrophe im Polarmeer. Mehr dazu.



Leichen in Kanada entdeckt: Es ist vermutlich das Ende einer Großfahndung, die Kanada wochenlang in Atem gehalten hatte: Zwei wegen drei Morden gesuchte Teenager sind offenbar tot. Im Norden der Provinz Manitoba wurden zwei männliche Leichen entdeckt. Eine Obduktion soll heute für Gewissheit sorgen. Mehr dazu.



Thiem bricht seinen "Kanada-Fluch": Im sechsten Anlauf bei dem in Kanada ausgetragenen Masters-1000-Event in Montreal feierte der 25-jährige Niederösterreicher seinen ersten Sieg. Dominic Thiem rang den Kanadier Denis Shapovalov nach 1:47 Stunden mit 6:4,3:6,6:3 nieder. Heute trifft er auf den als Nummer 14 gesetzten Kroaten Marin Cilic. Mehr dazu.



Samsung eliminiert Buttons: Das Galaxy Note 10 und Galaxy Note 10+ werden beide ab dem 23. August verfügbar sein. Äußerlich scheinen sie sich kaum von ihrem Vorgänger zu unterscheiden, doch der Teufel steckt im Detail: Der Klinkenstecker an der Unterseite des Geräts ist weg, der Power-Button rechts ebenfalls, der Bixby-Button eliminiert. Mehr dazu.