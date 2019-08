ÖVP will auf Spenden verzichten – Ein jähes Ende der italienischen Sommerferien – Wer war Sharon Tate?

Das Wichtigste zum Tag

Wie viel kann man als Bürger mitentscheiden? Warum gibt es drei verschiedene Wahlebenen? Und wie wird entschieden, wer welches Mandat im Nationalrat erhält? Die wichtigsten Fragen zu den Kandidatenlisten für die Nationalratswahl beantwortet Philipp Aichinger. Mehr dazu. [premium]

ÖVP nimmt keine Spenden an. Erhielt die Volkspartei im Wahlkampf 2017 die meisten Spenden, will sie heuer vor der Nationalratswahl keine Zuwendungen annehmen. Doch: Wie viel sie im ersten Halbjahr bereits eingenommen hat, sagt sie aber nicht. Mehr dazu.

Ein jähes Ende der italienischen Sommerferien. Mit der Forderung nach Neuwahlen hat der italienische Innenminister Matteo Salvini die Regierung endgültig in einer schwere Krise gestürzt - und damit die politische Sommerpause beendet. Der Vorsitzende der ausländerfeindlichen Lega-Partei verlangt vorgezogene Parlamentswahlen. Ministerpräsident Conte und Fünf-Sterne-Chef Di Maio kritisierten die Forderung scharf. Hintergrund ist ein Streit um ein umstrittenes milliardenschweres Bahnprojekt. Mehr dazu.

Ein brutales Signal senden Mexikos Drogenkartelle aus: Insgesamt 19 Menschen wurden von einer Bande getötet, ihre Leichenteile zum Teil an eine Brücke geknüpft und mit einer Drohung versehen. Es ist nicht der erste derartige Fall im Machtkampf der „Narcos“. Mehr dazu.

Startschuss für den Hadsch. Mit der ersten Umrundung der Kaaba beginnt heute der diesjährige Hadsch, die Pilgerfahrt gläubiger Muslime nach Mekka. Mehr als 2,5 Millionen Gläubige sollen an der sechstägigen Pilgerreise in Saudiarabien teilnehmen. Doch die Kritik an den Gastgebern in der Heimat des Propheten Mohammed wächst. Mehr dazu. [premium]

Wer war Sharon Tate? Heute vor 50 Jahren ermordeten Charles-Manson-Anhänger die Schauspielerin Sharon Tate. Wer war die Frau, die – hochschwanger – brutal getötet wurde? Mehr dazu.