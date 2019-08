Die neue Liebe der Deutschen für den Staat – Zitterstunden für Italiens Premier – Rendi-Wagner und der Schnitzel-Shitstorm

Das Wichtigste zum Tag

Mehr Staat, mehr Klimaschutz lautet die derzeitige Devise in Deutschland. Im Nachbarstaat breitet sich in diesen Tagen eine neue Staatsgläubigkeit aus, der Liberalismus ist nicht mehr en vogue. Warum eigentlich? Mehr dazu. [premium]

Der österreichische Sensor-Chip-Hersteller AMS will den Münchner Lichttechnik-Konzern Osram übernehmen und kündigte ein rund 4,2 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot für Osram an. AMS überbietet damit mit 38,50 Euro je Aktie das vorliegende Offert der Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle um zehn Prozent. Mehr dazu.

Weniger chinesische Investitionen in Europa. Die Zahl der Übernahmen durch chinesische Investoren in Österreich ist heuer zum Erliegen gekommen. Erstmals seit dem 1. Halbjahr 2013 gab es keine einzige Übernahme. Der Grund? Firmen aus China stehen wegen des Handelskonflikts unter Druck. Mehr dazu.

Rendi-Wagner und der Schnitzel-Shitstorm. „Das Schnitzel darf nicht zum Luxus werden“, forderte SPÖ-Chefin Rendi Wagner am Wochenende auf Twitter - und stellte sich damit gegen eine wie in Deutschland geforderte Fleischsteuer. In der Twitteria kam das nicht gut an. Sie erntete ihren ersten Shitstorm. Mehr dazu.

Kann Salvini Conte stürzen? Im italienischen Parlament beginnen am Montagnachmittag Beratungen über einen Misstrauensantrag gegen den parteilosen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte. Doch Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten wollen den Neuwahl-Vorstoß von Innenminister Salvini verhindern. Mehr dazu.

„Energienotstand" in Portugal. Mitten in der Urlaubszeit sind in Portugal zahlreiche Tankstellen leergetankt. Viele Autofahrer hatten vor dem Beginn eines unbefristeten Streiks der Tanklastwagenfahrer am Montag noch ihre Fahrzeuge vollgetankt. Mehr dazu.