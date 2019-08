Zitterstunden für Italiens Premier – Österreicher wollen Münchner Osram kaufen – Rendi-Wagner und der Schnitzel-Shitstorm

Das Wichtigste zum Tag

Kann Salvini Conte stürzen? Im italienischen Parlament beginnen am Montagnachmittag Beratungen über einen Misstrauensantrag gegen den parteilosen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte. Doch Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten wollen den Neuwahl-Vorstoß von Innenminister Salvini verhindern. Mehr dazu.

Das zehnte Wochenende in Folge haben in Hongkong Tausende Menschen gegen die Peking-treue Regierung von Carrie Lam protestiert. Am Sonntag schlugen die meist friedlichen Kundgebungen zum Teil in Gewalt um. Es kam zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten. Die Aktivisten setzten auf eine neue Methode, um den Beamten die Arbeit zu erschweren: Eine Flashmob-Strategie. Mehr dazu.

Der österreichische Sensor-Chip-Hersteller AMS will den Münchner Lichttechnik-Konzern Osram übernehmen und kündigte ein rund 4,2 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot für Osram an. AMS überbietet damit mit 38,50 Euro je Aktie das vorliegende Offert der Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle um zehn Prozent. Mehr dazu.

Rendi-Wagner und der Schnitzel-Shitstorm. „Das Schnitzel darf nicht zum Luxus werden“, forderte SPÖ-Chefin Rendi Wagner am Wochenende auf Twitter - und stellte sich damit gegen eine wie in Deutschland geforderte Fleischsteuer. In der Twitteria kam das nicht gut an. Sie erntete ihren ersten Shitstorm. Mehr dazu.