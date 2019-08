Italien sucht Weg aus Regierungskrise – Ryanair bessert bei Piloten nach – 12-Stunden-Tag wird vermehrt Realität

Das Wichtigste auf einen Blick:



Italien sucht Ausweg aus Regierungskrise: Der Senat - die Senatoren werden extra aus der Sommer pause geholt - soll heute über einen Termin für das Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Giuseppe Conte abstimmen. Der Grund: die Aufkündigung der Regierungskoalition durch die rechtspopulistische Lega von Innenminister Matteo Salvini. Mehr dazu.



Meinl-Reisinger im ORF-Sommergespräch: Die Parteichefin der Neos spricht über ihre Alleinstellungsmerkmale, das Wetter und betont: Es sei "komplett blödsinnig“ anzunehmen, dass sie dem Misstrauensantrag gegen das Kabinett von Sebastian Kurz deshalb nicht zugestimmt habe, weil sie es sich nicht mit den Türkisen nicht habe verscherzen wollen. Mehr dazu. [premium]



Ryanair bessert bei Lauda-Piloten nach: Die drohenden Kündigungen von Piloten der Fluglinie Lauda sind vom Tisch, auch allfällige Kampfmaßnahmen: Belegschaftsvertretung und Unternehmen haben zu den strittigen Arbeitszeit- und Urlaubsfragen eine Einigung erzielt. Mehr dazu.

Mitautor distanziert sich von FPÖ-Historikerbericht: Die Kritik am derzeit nur als Kurzzusammenfassung vorliegenden Bericht reißt nicht ab. In einem Gastkommentar für den "Standard" beklagt nun auch Co-Autor Michael Wladika, dass sein Beitrag "aus dem Zusammenhang gerissen" worden sei. Co-Autor Kurt Scholz ging ebenfalls bereits auf Distanz. Mehr dazu.



12-Stunden-Tag im Kommen: Die kürzlich geschaffene Möglichkeit eines 12-Stunden-Arbeitstages in der Gleitzeit wird bereits von 30 Prozent der Unternehmen genutzt - das hat eine Umfrage ergeben, die von Deloitte Österreich, der Universität Wien und der Universität Graz durchgeführt wurde. Demnach werden die Arbeitszeiten immer flexibler, „Home Office“ nimmt nimmt stark zu. Mehr dazu.



Der Newsticker zum Mitlesen: