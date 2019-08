Strache bestätigt Hausdurchsuchungen – Kabinett Bierlein spart Mitarbeiterstab – Thunberg segelt über den Atlantik

Das Wichtigste auf einen Blick:

Strache bestätigt Hausdurchsuchungen: Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat wegen der Vorstandsbestellung bei den Casinos Austria unter anderem bei Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus Hausdurchsuchungen durchgeführt. Strache wies alle Vorwürfe zurück und sieht in der Causa Casinos "lediglich einen weiteren politischen Angriff" auf seine Person. Mehr dazu.

Salvinis Gegner formieren sich: Der italienische Senat hat die Forderung von Innenminister Matteo Salvini nach einem raschen Misstrauensvotum gegen Premier Giuseppe Conte mehrheitlich abgelehnt. Die Debatte über die Zukunft der Regierung wurde auf den 20. August vertagt. Salvini hatte zuvor die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung gesprengt. Er will rasch Neuwahlen erzwingen. Mehr dazu. [premium]

USA und Briten besprechen Post-Brexit-Zeit: Die USA und Großbritannien beraten offenbar über ein Handelsabkommen zur Überbrückung der Zeit nach dem Brexit. Die Vereinbarung könnte am 1. November in Kraft treten, alle Bereiche umfassen und für ungefähr sechs Monate gelten, hieß es.

Kabinett Bierlein spart Mitarbeiterstab: Die Übergangsregierung unter Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein kommt mit deutlich weniger Mitarbeitern als die ÖVP-FPÖ-Regierungsmannschaft aus. Hat der türkis-blaue Mitarbeiterstab noch knapp 400 Personen umfasst, befinden sich nun etwas weniger als 200 Mitarbeiter in den aktuell zwölf Ministerbüros.

Flughafen Hongkong vs. Demonstranten: Nach massiven Störungen des Flugverkehrs durch Protestaktionen hat der internationale Flughafen von Hongkong eine einstweilige Verfügung gegen Demonstranten erwirkt. Damit sollen "Personen davon abgehalten werden, rechtswidrig und vorsätzlich die korrekte Nutzung des Flughafens zu behindern oder stören".

Thunberg segelt über den Atlantik: Die große Reise über den Atlantik beginnt: Die Klimaaktivistin Greta Thunberg will heute von Großbritannien aus per Hochseejacht in Richtung New York aufbrechen. Die beiden Profisegler Boris Herrmann und Pierre Casiraghi wollen die 16 Jahre alte Schwedin mit der emissionsfreien Rennjacht "Malizia II" über den Großen Teich bringen. Mehr dazu.

Vorwürfe gegen Placido Domingo: Der Opernsänger wird von mehreren Frauen sexuelle Übergriffigkeit im Gegenzug für ein berufliches Fortkommen vorgeworfen. Insgesamt acht Frauen erhoben gegenüber der Nachrichtenagentur AP derlei Vorwürfe. Der 78-Jährige weist die Vorwürfe in einem der dpa vorliegenden Statement indes zurück. Domingos Einsatz in Salzburg kommende Woche soll laut Festspielen nicht betroffen sein.

Der Liveticker zum Mitlesen: