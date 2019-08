Schicksalswoche für Italien – Trumps "großes Immobiliengeschäft" in Grönland – Island trauert um einen Gletscher

Das Wichtigste zum Tag

Strache-Hausdurchsuchung zu leichtfertig bewilligt? Die Vorgehensweise der Justiz nach einem mutmaßlichen Postenschacher bei den Casinos Austria wirft die Frage auf: Reicht eine verquere anonyme Anzeige aus, um ins verfassungsrechtlich geschützte Hausrecht einzugreifen? Mehr dazu. [premium]



Schicksalswoche in Italien. Italien entscheidet in dieser Woche über seine politische Zukunft. Am Sonntag hat sich die Spitze der in Italien seit 14 Monaten regierenden Fünf Sterne-Bewegung gegen die Weiterführung einer Regierung mit der rechten Lega ausgesprochen. Am Dienstag stellt sich Regierungschef Conte im Parlament einem Misstrauensvotum. Lega-Chef Matteo Salvini könnte sich verspekuliert haben. Mehr dazu. [premium]

Donald Trump warnt China. Allen Drohungen aus Peking zum Trotz sind in Hongkong am Sonntag rund 1,7 Millionen Anhänger der Demokratiebewegung auf die Straße gegangen. US-Präsident Trump warnte China, eine Niederschlagung der Proteste wie 1989 am Tiananmen-Platz würde die Handelsgespräche zwischen China und den USA schwer belasten. Mehr dazu.

Irans Supertanker verlässt Gibraltar nach mehr als sechs Wochen. Das oberste Gericht des britischen Überseegebiets hatte dem Tanker freie Fahrt gewährt. Vergeblich versuchte Washington bis zuletzt, den Tanker am Auslaufen zu hindern, den es als Teil eines Plans der iranischen Revolutionsgarden zur Unterstützung illegaler Lieferungen des Irans an Syrien betrachtet.

Islands erster Gletscher tot. Am Sonntag hielt Island öffentlichkeitswirksam eine Abschiedszeremonie für den 700 Jahre alten Gletscher Okjokull ab. Er ist nur mehr 15 Meter dick und damit zu leicht geworden, um sich vorwärts zu schieben. Mehr dazu.

Als „ein großes Immobiliengeschäft“, bezeichnete US-Präsident Donald Trump sein Interesse am Kauf der zu Dänemark gehördenden Insel Grönland und bestätigte entsprechende Berichte. "Strategisch wäre es für die Vereinigten Staaten schön." Sowohl das Außenministerium Grönlands als auch die dänische Regierung erteilten dem Ansinnen aber eine klare Absage.