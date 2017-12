Agnes Hussleins offene Rechnungen mit dem Belvedere

Ein ehrenhafter Abgang sieht anders aus. Agnes Husslein musste Ende vergangenen Jahres nach zehn Jahren als Chefin des Belvederes gehen. Verstöße gegen Compliance-Regeln wurden ihr zum Verhängnis – sie wurde in ihrem Amt nicht verlängert und der damals recht frisch ernannte Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) bestellte Stella Rollig zur neuen Direktorin. Husslein selbst sprach damals von einer Intrige.



Seit Februar hat Husslein nun einen neuen Job, sie ist im Vorstand der Leopold-Museum-Privatstiftung – aber noch immer gibt es offene Rechnungen mit dem Belvedere. Denn die Direktion will von Husslein Geld sehen: und zwar im sechsstelligen Bereich. Die Regressforderungen sind in mehreren Schreiben, die der „Presse am Sonntag“ vorliegen,detailliert aufgelistet.

