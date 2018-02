Schaulustige bei Unfällen: "Manche verteidigen Recht auf Foto aggressiv"

Bei gleich zwei Unfällen in der vergangenen Woche hatten Einsatzkräfte mit dreisten Schaulustigen zu kämpfen. Am Montag wurde am Wiener Gürtel eine 19-Jährige von einen Lkw überrollt und getötet. Am Mittwoch wurde in Linz ein Vater (35), der mit seinem Baby im Kinderwagen unterwegs war, von einem Auto niedergefahren (beide überlebten). In beiden Fällen versammelte sich eine Menschenmenge, die ihr Recht, den Unfall inklusive Schwerverletzten zu filmen und zu fotografieren, als wichtiger einstufte, als den Einsatzkräften zumindest nicht im Weg zu stehen.