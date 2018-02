Schnee: Probleme auf A2, teils Kettenpflicht in Kärnten

In Kärnten hat der Schneefall am Mittwoch in den frühen Morgenstunden zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen geführt. Nach Angaben des ÖAMTC gab es vor allem auf der Südautobahn A2 praktisch durchgehend Schneefahrbahn, durch hängen gebliebene Fahrzeuge kam es immer wieder zu Staus, vor allem am Griffner Berg und im Packabschnitt.

Probleme gab es auch auf höher gelegenen Bergstraßen, für zahlreiche Pässe wie etwa den Wurzenpass wurde Kettenpflicht verhängt. Laut Rotem Kreuz hatten sich auch bereits einige Unfälle ereignet, mehrere Verletzte mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Für den Tagesverlauf war ein Nachlassen der Schneefälle prognostiziert.