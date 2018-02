Schnee: 750 steirische Feuerwehrleute im Einsatz

Der Landesfeuerwehrverband Steiermark meldete Mittwochvormittag neben der Berufsfeuerwehr in Graz rund 140 Wehren mit etwa 750 Männern und Frauen in der gesamten Steiermark im Schnee-Einsatz. Zu 90 Prozent waren Fahrzeuge zu bergen, sagte Sprecher Thomas Meier. Betroffen waren die Bezirke Südoststeiermark, Deutschlandsberg, Leibnitz, Voitsberg, Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und Graz-Umgebung.

In der steirischen Landeshauptstadt haben gut zehn Zentimeter Neuschnee für gröbere Probleme im Frühverkehr gesorgt. Erschwerend kam eine Sperre des Plabutschtunnels wegen eines Unfalls hinzu, hieß es aus dem Büro von Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ). "Mit der Sperre des Tunnels stand alles - wir auch", meinte Peter Vogel, Einsatzleiter der Holding Graz. Für die Stadt war es der erste starke Schneefall der laufenden Wintersaison und er fiel ergiebiger aus als prognostiziert. Bereits Dienstagabend begann es zu schneien, gegen 5.30 Uhr mit dem Start des Frühverkehrs wurde der Schneefall noch intensiver.

"Wir fahren Vollprogramm"

"Wir fahren das Vollprogramm", so Burkhard Steurer, Leiter des Bereichs Stadtraum der Holding. Rund 60 Einsatzfahrzeuge, zuerst im Streudienst, dann mit Pflug im Räumeinsatz, sowie etwa 100 Mitarbeiter kümmerten sich um verschneite Verkehrswege. Zuerst wurden Straßen mit öffentlichem Verkehr und Haltestellen, dann Hauptverkehrsstraßen, Fußgängerquerungen und Radwege freigemacht. Kahr appellierte an die Verkehrsteilnehmer, sich den Witterungsverhältnissen anzupassen sowie auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten. Außerdem erinnerte sie an die Gehsteig-Räumpflicht für Hausbesitzer.