Sanierung der Secession teurer als geplant

Die Sanierung der Wiener Secession inklusive goldenem Blätterdach wird teurer als geplant. Sie wird sich auf 3,4 Mio. Euro netto belaufen - was Mehrkosten in der Höhe von 650.000 Euro gleichkommt, bestätigte die Künstlervereinigung am Mittwoch einen Bericht des ORF Wien. Deshalb hofft man auf mehr Geld von Bund und Stadt, um die Erhöhung stemmen zu können.

Grundsätzlich war mit der öffentlichen Hand vereinbart, dass Bund und Stadt je eine Million Euro zur Renovierung der rund 2.500 Blätter und mehr als 300 Beeren des auch "Krauthappel" genannten Wahrzeichens sowie der Fassade, des Dachs und anderer technischer Einrichtungen beitragen. Den Restbetrag sollte die Secession selbst beisteuern, weshalb man auch eine Spendenaktion ins Leben gerufen hat. Rund eine Million Euro habe man inzwischen zusammengesammelt, hieß es.

Schadensgrad erheblich höher als angenommen

Wegen des Kostenanstiegs hofft Präsident Herwig Kempinger nun auf eine Erhöhung der Subvention. "Wir haben uns ursprünglich mit Stadt und Bund darauf geeinigt, dass jeder ein Drittel der Kosten übernimmt, natürlich auch wir. Wir würden uns freuen, wenn das jetzt auch beim Rest so ist", ließ er in einer Aussendung wissen. Konkret stellt man sich vor, dass von den 650.000 Euro Mehrkosten je 200.000 Euro vom Rathaus und dem Bund kommen, die übrigen 250.000 Euro wolle man selbst übernehmen.

Als Gründe für die Teuerung nennt man neben gestiegenen Kosten im Baugewerbe auch den Schadensgrad der Kuppel und der Fassade. Dieser habe sich im Zuge der Baumaßnahmen als "erheblich höher" herausgestellt als ursprünglich bekannt.

Am Zeitplan soll sich trotz der Mehrkosten jedenfalls nichts ändern, zeigte man sich in der Secession zuversichtlich. Bis Ende Mai soll die goldene Kuppel fertig sein, danach folgen die Sanierung des Glasdachs und die Fertigstellung der Fassade. Außerdem werden Fußböden, Klimaanlage und Heizung modernisiert und ein barrierefreier Zugang zum Beethovenfries errichtet. Das Projekt soll bis zum Sommer bzw. bis zu Österreichs Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft per 1. Juli abgeschlossen sein.

