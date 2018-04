Das 100.000-Euro-Mediationsprojekt

In der Dittelgasse in Wien-Donaustadt fahren seit drei Wochen die Bagger auf. Eine Siedlung mit knapp 400 Wohnungen wird gebaut, daran hat schlussendlich auch jahrelanger Anrainerprotest nichts geändert. Die gemeinnützigen Bauträger sehen den Erfolg dafür in einem rund 100.000 Euro teuren Mediationsprozess. Diesen führte die Firma ‚2move‘ aus, deren Eigentümerin Karin Schubert ist. Sie ist die Tochter der Wiener SPÖ-Gemeinderätin Ingrid Schubert. Und diese wiederum ist Chefin der ‚Siedlungsunion‘, einem jener Bauträger, die das Projekt verwirklichen. Die Kosten für diese Mediation - die im Wesentlichen aus einer Website und einer größeren Veranstaltung bestand - könnten die künftigen Mieter zum Schluss selbst tragen müssen. Aber zunächst von vorne.