Fünf Gründe, weshalb Frauenberger geht

Wiener Krankenhaus Nord: Wer hat "energetische Reinigung" initiiert?

In der Causa um einen 95.000-Euro-Auftrag an einen Energetiker auf der Baustelle des Wiener Krankenhauses Nord befragt der Krankenanstaltenverbund heute die beteiligten Personen - und prüft auch, ob es in der Vergangenheit ähnliche Aufträge gab.