Wie die Psychiatrie in Wien "abgeschafft" wird

Am 11. Februar 2016 wurde in einem Teich auf dem Gelände des Otto-Wagner-Spitals die Leiche eines Patienten gefunden. Laut Obduktionsbericht ist er ertrunken, Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Unter welchen Umständen der Mann Mitte 20, der an paranoider Schizophrenie litt, in den Teich fiel, ist bis heute unklar und Gegenstand eines Rechtsstreites mit dem Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV).



Denn die Familie des Patienten wirft dem Spital vor, nicht genügend Maßnahmen getroffen zu haben, damit er die Station bzw. das Spital nicht verlassen kann. Vor allem angesichts der Vorgeschichte des Verstorbenen, bei dem Selbst- und Fremdgefährdung bestand, und der bereits wiederholt in mehrwöchigen stationären Behandlungen war, bei denen er immer wieder versuchte, die Station zu verlassen.



„Trotz der dokumentierten Fluchtversuche hat man nicht dafür gesorgt, dass er Mann die notwendige Medikation einnimmt und das Spital nicht verlassen kann“, sagt der Anwalt der Familie, Kazim Yilmaz. Seiner Meinung nach hat das Spital grob fahrlässig reagiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.04.2018)