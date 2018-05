Nachbar gesteht Mord an Siebenjähriger in Wien-Döbling

In den Ermittlungen zum Mord an einem sieben Jahre alten Mädchen in Wien-Döbling gibt es einen Durchbruch: Ein dringend Tatverdächtiger ist in der Nacht auf Dienstag gefasst worden. Bei dem Mann handelt es sich um einen Nachbarn der Familie. Der Wiener Rechtsanwalt Nikolaus Rast, der die Vertretung der Familie des Opfers übernommen hat, bestätigt, dass sich der Verdächtige geständig zeigt: "Er hat bei seiner Befragung die Tat ganz trocken geschildert."

Die Polizei gibt bisher keine Details zur Identität des Mannes bekannt, bestätigt aber eine Festnahme. Dem Vernehmen nach soll der Mann aus Tschetschenien stammen, berichtet die Austria Presseagentur. Er soll demnach seit längerem in Österreich leben, ein Gymnasium besucht haben und mittlerweile die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. Genauere Details will die Polizei am späten Vormittag bei einer Pressekonferenz bekanntgeben.

In Müllcontainer gefunden

Wie die „Presse“ berichtete, wurde das siebenjährige Mädchen (ihre Eltern sind tschetschenische Staatsbürger) zuletzt am vergangenen Freitag gegen 15 Uhr auf dem Spielplatz des Dittes-Hofes in Wien-Döbling gesichtet. Es war der 17-jährige Bruder des Mädchens, der dann Freitagabend gegen 23.30 Uhr bei der Polizei eine Vermisstenanzeige gemacht hat. Im Gegensatz zu Erwachsenen wird bei Minderjährigen einer Vermisstenanzeige sofort nachgegangen.

Samstagfrüh entdeckten Mitarbeiter der MA 48 gemeinsam mit der Polizei die in einem Müllsack verpackte Leiche eines Mädchens in einem Müllcontainer im Gemeindebau. Samstagabend wurde sie als die vermisste Siebenjährige identifiziert. Die Obduktion ergab, dass sie durch einen Halsstich getötet wurde.

(APA/red)