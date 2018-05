Deutscher bei Kletterunfall in Tirol schwer verletzt

Ein 25-Jähriger hat am Pfingstmontag bei einem Kletterunfall am Wilden Kaiser in Scheffau (Bezirk Kufstein) schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei stürzte der Kletterer, nachdem ein Griff ausgebrochen war, rund 40 Meter in das Seil, ehe er von seinem gleichaltrigen Partner gehalten wurde.

Der Schwerverletzte wurde von einem Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und in die Klinik nach Rosenheim geflogen. Laut den behandelnden Ärzten erlitt der Mann mehrere Brüche im Gesicht.

Die beiden 25-Jährigen hatten die Tour "Kraxengrat" bestiegen, als es gegen 13.45 Uhr zu dem Unglück kam. Mitglieder einer anderen Seilschaft beobachteten den Unfall und setzten die Rettungskette in Gang.

(APA/red.)