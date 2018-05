Badner Bahn rammt Pkw in Hausmauer

In Baden bei Wien hat am frühen Mittwochabend eine Garnitur der Badner Bahn einen Pkw gerammt und eine Hausmauer zum Einsturz gebracht.

Der Zug der Wiener Lokalbahnen hatte einen abgestellten Pkw erfasst. Der parkende BMW wurde weggeschleudert und war in der Folge zwischen der Bahn und einem Haus quer stehend eingekeilt. Teile der Mauer stürzten bei dem heftigen Aufprall ein.

Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls befand sich niemand in dem Auto. Auch im Haus befanden sich keine Personen. Die Fahrgäste der Badner Bahn wurden nicht verletzt. Der spektakuläre Verkehrsunfalls ereignete sich im Ortsteil Leesdorf der Kurstadt Baden.

Ehe der schwer ramponierte BMW aus dem Unfallbereich geschoben werden konnte, musste die freiwillige Feuerwehr umfangreiche Sicherungsarbeiten im Inneren des Wohnhauses durchführen. Die Zuggarnitur konnte selbstständig von der Unfallstelle gefahren werden. Der Feuerwehreinsatz dauerte etwa vier Stunden, gegen 22 Uhr war er schließlich beendet. Die Wiener Lokalbahnen richteten zwischenzeitlich einen Schienenersatzverkehr ein.