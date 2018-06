Die Folgen eines 100.000-Euro-Mediationsprozesses

Ingrid Schubert ist SPÖ-Gemeinderätin in Wien und war bis vor wenigen Tagen Chefin des gemeinnützigen Wohnbauträgers Siedlungsunion. Diese Funktion legte sie nach massiver Kritik an einer 100.000-Euro-Vertragsvergabe an ihre Tochter zurück. Sie nennt andere Gründe für das Ausscheiden aus ihrer Funktion.