Heftige Unwetter erreichen Wien und Niederösterreich

Nach den heftigen Unwettern der vergangenen Tage in der Steiermark und im Burgenland ziehen die Gewitter nun weiter Richtung Norden. Für Wien und viele Teile Niederösterreichs gilt eine akute Warnung.

Im südlichen Niederösterreich ist am Mittwoch Starkregen niedergegangen, der zu mehreren Überflutungen geführt hat. Vor allem der Bezirk Neunkirchen war betroffen. Eine Mure verlegte das Gleis der Aspangbahn im Bereich Höll. 22 Feuerwehren mit 245 Mitgliedern und mehreren Großpumpen, Baggern und Radladern standen im Einsatz.

Heftige Gewitter gab es am Nachmittag auch in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) und im Bezirk Korneuburg. In Klosterneuburg und im Bezirk Korneuburg kämpften sieben Feuerwehren gegen Unwetterschäden. Keller, Straßen und Parkplätze waren überflutet, in Klosterneuburg auch ein Hotel am Niedermarkt und ein Geschäft.

Angespannte Lage in Oststeiermark und Burgenland

In der Steiermark ist die Lage weiterhin angespannt, nachdem zwei oststeirischen Gemeinden nach Unwettern gestern zu Katastrophengebieten erklärt wurden. Waldbach-Mönichwald und St. Lorenzen am Wechsel regnete es am frühen Mittwochnachmittag erneut stark und kleinere Muren gingen in nicht bewohnten Bereichen ab.

Auch im Südburgenland gab es erneut überflutete Keller und Straßen. Im Bezirk Oberwart kam es am frühen Mittwochnachmittag erneut zu heftigen Unwettern. In den Gemeinden Pinkafeld, Riedlingsdorf sowie Loipersdorf-Kitzladen musste die Feuerwehr nach dem einsatzreichen Freitag vergangenen Woche erneut ausrücken. Der Boden nimmt keinen Niederschlag mehr auf", schilderte Kurt Tripamer, Kommandant der Stadtfeuerwehr Pinkafeld. Einige Straßen mussten deswegen gesperrt werden, die wie B63 und die Landesstraße Riedlingsdorf-Pinkfeld.

Die massiven Unwetter entstehen aufgrund der schwülen Luftmasse, die durch den fehlenden Wind nicht ausgetauscht werden könne, erklärte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamikwie (ZAMG) auf Facebook. Die Luftmasse entlade sich an einem Ort, was zu den heftigen Gewittern führt. ZAMG rechnet erst nächste Woche mit einer Wetterumstellung.