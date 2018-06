Weshalb Public Viewing so viele Fans hat

Breitbeinig steht er da, die Arme sind leicht zur Seite gestreckt, jeder Muskel seines Körpers ist angespannt. Christiano Ronaldo läuft an, zieht ab, und trifft, mit einem wuchtigen Schuss genau ins Kreuzeck. Jubel bricht aus, Menschen springen von den Liegestühlen, Bier schwappt über, manche fallen sich in die Arme. Dann setzen sie sich wieder, denn gleich können sie sich die Wiederholung mit gestochen scharfem Bild ansehen. Und die Schweißperlen, die Ronaldo über die gezupften Brauen laufen.



So ungefähr dürfte es in vielen Gastgärten beim Public Viewing zugehen, wenn Portugals Fußballmannschaft bei der am Freitag startenden Weltmeisterschaft in Russland antritt und Ronaldo in seine Trickkiste greift. Viele würden ihn als „Fußballgott“ bezeichnen. Er ist es aber nicht, den Psychologin Patricia Göttersdorfer meint, wenn sie von „Fußballgott“ spricht.