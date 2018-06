34 Grad im Juni: Ist das noch das Wetter oder schon der Klimawandel?

Der längste Tag des Jahres wird auch der bisher heißeste: Bis zu 34 Grad soll es heute, Donnerstag, in Ostösterreich geben. Obwohl in der Nacht auf Freitag dann laut Prognosen "Abkühlung" wartet: Es werden noch zahlreiche Hitzetage kommen. Immerhin dauert es doch noch ein Monat, bis am 23. Juli die traditionell heißesten vier Wochen des Sommers, die Hundstage, starten. Aber, auch wenn die heutige Hitze nur ein singuläres Wetterphänomen ist – die heißen Tage werden mehr.