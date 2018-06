Der Fall ähnelt dem des Skylink frappant. Wir erinnern uns an den früheren Namen des skandalträchtigen Zubaus für den Flughafen Wien Schwechat. Eigentlich hätte 2008 dessen Eröffnung erfolgen sollen, nach Umplanungen, mehrfachen Kostenerhöhungen und sogar einem kurzzeitigen Stopp des gesamten Baus wurde die Erweiterung schließlich mit vierjähriger Verspätung 2012 eröffnet. Und wenige Tage vorher verabschiedete sich der Flughafen vom schlecht beleumundeten Namen Skylink. Terminal 3 heißt das Teil seither offiziell.

Auch das Krankenhaus (KH) Nord wird 2019 eröffnet – so das letzte Versprechen vom neuen Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ): Und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird es von ihm und Bürgermeister Michael Ludwig nicht unter diesem Namen eröffnet werden.