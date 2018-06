Python am Wilhelminenberg in Wien gesichtet

Dass man am Wilhelminenberg in Ottakring manchmal einem Fuchs oder einem Reh begegnet, ist für die Bewohner des 16. Wiener Gemeindebezirks nichts Ungewöhnliches. Der Königspython, über die Anrainerin Anja Rabitsch am Dienstagabend beinahe stolperte, erstaunte sie dann doch.

Rabitsch war mit ihren zwei Hunden auf einer Wiese neben dem Schloss Wilhelminenberg unterwegs, als sie mitten auf dem Weg die etwa zwei Meter lange Würgeschlange sah. Sie rief die Polizei, die – nach kurzer Nachfrage, ob es sich nicht doch um eine Blindschleiche handle – Beamten schickte. Nachdem die sich vergewisserten, dass es tatsächlich einen Königspython war, wurde die Tierrettung der Stadt Wien angerufen. Denn die Polizei, so die Beamten, sei nur für Schlangen in Wohnungen zuständig, und nicht jene in der freien Natur.

Tierrettung war überfordert

Bei die Tierrettung war sich über die Befugnis auch nicht ganz sicher. Bevor man die Schlange einsammeln könne, müsse sich die Tierrettung zunächst beim Amtstierarzt erkundigen, ob die Schlange tatsächlich einen Schaden für das Ökosystem Wiens darstelle, hieß es am Telefon. Das könne allerdings bis zu vier Stunden dauern.

So lange wollten dann weder die Polizeibeamten noch Rabitsch warten. Der Python auch nicht. Die hatte sich schon längst ins nächste Gebüsch verkrochen. Rabitsch, die zwei Stunden lang auf die Schlange aufpasste, fand das Vorgehen der zuständigen Stellen etwas bedenklich: „Gerade in der letzten Schulwoche machen viele Klassen Ausflüge hierher. Auch ein Kindergarten ist gleich neben der Wiese.“