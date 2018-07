Schwechat: Urlauberin wollte mit Weltkriegs-Granate nach Hause fliegen

Mit herkömmlichen Souvenirs, die es in Österreich zu kaufen gibt, war eine US-Amerikanerin offenbar nicht zufrieden. Die 60-Jährige hatte beim Wandern am Großglockner eine Weltkriegs-Sprenggranate gefunden - und in den Koffer gepackt. Das berichtet die Kronen Zeitung.

Vor dem Heimflug am Montagvormittag zeigte sie Zollbeamten am Flughafen Wien Schwechat ihren Fund. Sie hatte den Sprengkörper zuvor noch im Hotel gewaschen, um den Koffer nicht schmutzig zu machen. Die Zollbeamten schlugen Alarm, Teile des Flughafens wurden vorübergehend gesperrt. Sprengstoff-Spezialisten transportierten die Granate ab und entschärften sie.