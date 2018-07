Österreichs Apotheken verkaufen HIV-Selbsttests

Den eigenen HIV-Status unkompliziert und schnell bestimmen, das sollen die neuen HIV-Selbsttest möglich machen. Sie sind ab sofort rezeptfrei in österreichischen Apotheken erhältlich, hieß es am Montag in einer Aussendung der Österreichischen Apothekerkammer. Mit dem Selbsttest lässt sich - vergleichbar mit einem Schwangerschaftstest - zu Hause innerhalb von 15 Minuten bestimmen, ob man HIV positiv ist oder nicht.

Etwa 30 Euro kosten die Tests verschiedener Anbieter. Das Ergebnis eines Selbsttests sei sicher, "wenn man alles richtig macht", heißt es bei der Aids Hilfe Wien. Wichtig wäre es, das richtige Zeitfenster zu beachten. Zwölf Wochen nach der Ansteckung könne der Selbsttest einen positiven HIV-Status nachweisen. Bei HIV-Tests in Laboren, beim Arzt oder bei den Aidshilfen kann eine Infektion innerhalb von sechs Wochen nach der Ansteckung nachgewiesen werden. Sollte der HIV-Selbsttest ein positives Ergebnis anzeigen, muss dieser durch einen weiteren Labortest verifiziert werden.

Sich auf HIV zu testen, war in Österreich bisher mit einigem Aufwand verbunden. HIV-Tests durften nur in "medizinischen Settings" durchgeführt werden, also durch einen Artz in einer Arztpraxis, in einem medizinischen Labor, bei der AIDS-Hilfe oder im Krankenhaus.

Zwei HIV-Diagnosen täglich

Experten erhoffen sich mit dem Selbsttest, die Hemmschwelle bei HIV-Tests zu senken und so einen wesentlichen Beitrag zur Früherkennung von HIV-Infektionen leisten zu können. "Denn eine frühzeitige Diagnose wirkt sich positiv auf Therapieerfolg und Lebensqualität der Betroffenen aus", so die Kammer.

In Österreich leben geschätzt 8.000 bis 9.000 Menschen mit HIV/Aids. Täglich werden ein bis zwei Neudiagnosen gestellt. Allerdings klaffen der Zeitpunkt der Infektion und jener der Diagnose meist weit auseinander: Viele Betroffene erhalten die Diagnose erst, wenn die Erkrankung bereits fortgeschritten ist.