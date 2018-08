Italienische Jugendliche gerieten in Kärnten in Seenot

Zwei italienische Jugendliche, 16 und 17 Jahre alt, sind am Sonntagnachmittag auf dem Millstätter See (Bezirk Spittal an der Drau) in Seenot geraten. Laut Polizei waren die Burschen mit einem Elektroboot auf den See gefahren und zum Schwimmen ins Wasser gesprungen, das Boot wurde daraufhin abgetrieben, weshalb der 16-Jährige in Panik geriet und unterzugehen drohte.

Ein Ehepaar aus Deutschland, das mit seinem Boot in der Nähe war, wurde auf die Jugendlichen aufmerksam und holte sie aus dem Wasser. Der 16-Jährige stand unter Schock und war völlig entkräftet. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.

(Apa/red)