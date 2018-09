Es waren ziemlich obszöne Nachrichten, man könnte auch sagen: sehr derbe und entwürdigende sexuelle Angebote und Fantasien, die am 29. Mai via Messenger-Dienst vom Facebook-Account eines Wiener Bier-Shops abgeschickt wurden. Adressatin war die frühere Grünen-Nationalratsabgeordnete Sigrid Maurer.



Die Botschaften, die an sie gingen, waren auf sozialen Netzwerken ursprünglich nicht öffentlich einsehbar. Genau an diesem Hebel setzte die Ex-Politikerin an: Sie machte diese Botschaften auf Twitter öffentlich.