Hinter Gittern: Liebesaffäre einer Zweifachmörderin

„Die Anstalten sind als Männer- oder Frauenanstalten oder so zu führen, dass die in derselben Anstalt angehaltenen männlichen und weiblichen Strafgefangenen voneinander getrennt sind.“ So steht es im Strafvollzugsgesetz. Folgt man dem nun im Handel erhältlichen Buch „Zelle 14“, so wurde in der oberösterreichischen Justiz-Sonderanstalt Asten diese Bestimmung nicht eingehalten. Zentralfigur des Buches: die Zweifachmörderin Estibaliz Carranza.