BVT-Affäre: Hausdurchsuchung Tage vorher gerichtsbekannt

Der Generalsekretär im Justizministerium, Christian Pilnacek, hatte nach der Razzia in den Büros des österreichischen Verfassungsschutzes bei einer internen Dienstbesprechung von einem "Skandal" gesprochen. Der "Skandal" sei, dass sich Peter Goldgruber, der Generalsekretär im FPÖ-geführten Innenressort, vor der Hausdurchsuchung (HD) gleich direkt an Oberstaatsanwältin Ursula Schmudermayer gewandt habe. Und nicht (auch) an das Justizministerium. So kam es, dass das von Justizminister Josef Moser (von der ÖVP nominiert) geleitete Ressort erst im Nachhinein von der HD erfuhr. Das alles verwundert umso mehr, als auch das Präsidium des Wiener Straflandesgerichts laut einem der "Presse" vorliegenden Aktenvermerk schon am 22. Februar, also sechs Tage vor der HD informiert war.