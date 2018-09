Schwule werden im Job informell diskriminiert

Diskriminierung nach sexueller Orientierung kommt am Arbeitsplatz meist auf leisen Pfoten. Die offene Benachteiligung von LSBTI-Menschen mit einer Verweigerung von Vorrückungen oder Benachteiligung bei Dienstplänen gibt es zwar, ist aber seltener. Viel häufiger sind es ein Getuschel am Gang, Gerüchte oder unangenehme obszöne Witze, die das Leben am Arbeitsplatz beeinträchtigen.

Daniel Schönherr und Martina Zandonella von Sora haben im Auftrag von Arbeiterkammer und ÖGB Menschen, die sich selber als Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Transgender, Intersexuell (LSBTI) oder anders orientiert einstufen, über ihre Erfahrungen am Arbeitsplatz befragt. 1.268 Antworten wurden berücksichtigt. Schätzungen zufolge gibt es in Österreich 200.000 bis 300.000 Beschäftigte, die mindestens einer der Kategorien der Abkürzung "LSBTI" angehören. Da es keine echte Zufallsstichprobe war, ist die Umfrage im statistischen Sinne nicht repräsentativ und dürfe nicht verallgemeinert werden, schränken die Studienautoren ein.

Dennoch zeichnen sich einige Tendenzen ab. Nur wenige von der heterosexuellen Norm abweichende Menschen zweifeln an der rechtlichen Gleichstellung (z.B. bei Pflegeurlaub, Dienstfreistellungen, betrieblichen Sozialleistungen). Die meisten LSBTI-Befragten schätzen auch die allgemeine Einstellung in ihrem Unternehmen zunächst grundsätzlich positiv ein.

Aber in der täglichen Praxis sieht es nicht mehr so gut aus. So sagte rund ein Fünftel der Befragten, dass in ihren Betrieben Gratulationen bei Eheschließungen, Geburten oder der Übernahme von Pflegekindern nur bei heterosexuellen Mitarbeitern üblich seien. 60 Prozent waren schon von Gerüchten, obszönen Witzen oder Ausgrenzung betroffen. Ein Drittel wurde durch Nachäffen lächerlich gemacht.

Aber auch handfeste Nachteile wie den Ausschluss von der Kommunikation, Ausgrenzung oder unsachgemäße Kritik an ihrer Arbeit haben bis zu einem Drittel der Umfrageteilnehmer zumindest schon einmal an der Arbeitsstelle erlebt. Rund ein Viertel musste Beschimpfungen und Beleidigungen bis hin zu Mobbing, Psychoterror, Drohungen und Erpressungen über sich ergehen lassen oder hat negative Erfahrungen bei der Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen wie Sanitärräumen oder Garderoben gemacht. 30 Prozent berichten von fehlender Wertschätzung oder einer Schlechterstellung bei Beförderungen, Diensteinteilungen, Urlaubsgenehmigungen oder der Übertragung von Arbeitsaufgaben.

(APA)