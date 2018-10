Belgisches Königspaar kommt nach Wien

Der belgische König Philippe und seine Frau Mathilde werden am Montagabend an der Eröffnung der Bruegel-Ausstellung im Kunsthistorischen Museum in Wien teilnehmen. König Philippe und Bundespräsident Alexander Van der Bellen halten Ansprachen zu Ehren der umfassenden Werkschau des flämischen Malers Pieter Bruegel des Älteren (ca. 1525/30-1569).

Die Ausstellung ist dem wohl bedeutendsten Meister der niederländischen Renaissance zum Anlass seines 450. Todestages im Jahr 2019 gewidmet. Es ist die weltweit erste große Einzelausstellung Pieter Bruegels des Älteren.

Montag zu Mittag empfängt Van der Bellen das Königspaar Philippe und Mathilde zunächst in der Hofburg mit militärischen Ehren. Anschließend besuchen König und Königin der Belgier das Rathaus und die Nationalbibliothek.

König Philippe bestieg den Thron im Jahr 2013, nach der Abdankung seines Vaters Albert II. Erst kürzlich hat die Gesundheit von Königinmutter Paola der Familie des Monarchen Sorgen bereitet: Die 81-Jährige dürfte in der Vorwoche einen Schlaganfall erlitten haben. Mittlerweile konnte sie jedoch das Krankenhaus bereits wieder verlassen.